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Evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti (video)

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Evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti
Evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti (video)

Malezya'nın kuzeyindeki Kelantan bölgesinin Kota Baru şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Azy Nadia Aziz, evinin önünde yakaladığı 1.5 metrelik timsahı içeri alarak onunla selfie çekti.

Salonunda gezdirdiği timsahın videosunu da paylaşan Aziz, timsahın hareket etmediğini ve saldırgan olmadığını belirtti.

Videoda ise timsahın yavaş hareket ettiği ve evin salonunda dolaştığı görülüyor.

'YALNIZCA BİR SÜRE TUTTUM'

Çektiği fotoğrafları ve videoyu internette paylaşan Aziz, çok sayıda eleştiriye de maruz kaldı. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan genç kadın ise "Videoyu, onu bulduğum günün akşamı nehire salmadan önce çektim. Onu evcil bir hayvan olarak tutmadım, yalnızca bir süreliğine evde tuttum. beni eleştirmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

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