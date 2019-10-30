F-35'te büyük fırsat: ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar

DW Türkçe’nin haberine göre Pentagon yetkilisi Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatının 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021’de 79.17 milyon dolar ve 2022’de 77.9 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

Lockheed Martin ise üç yıllık süreçte 478 adet F-35’in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığını bildirdi. Firma 2019’da 131, 2020’de 149 teslimat yapmayı, ardından da teslimat sayısını yılda 169’a kadar yükseltmeyi hedefliyor.

F-35 programında ABD’nin dışında Türkiye, İngiltere, İtalya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Norveç bulunuyor. Ancak Türkiye’nin programa katılımı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için temmuz ayında ABD tarafından askıya alınmıştı. Lockheed Martin ise Türkiye’nin ürettiği F-35 yedek parçaları alımının, 2020 yılının mart ayından itibaren durdurulacağını duyurmuştu.