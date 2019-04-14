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Facebook ve Instagram'a erişim sıkıntısı

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Facebook ve Instagram bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. İki uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor.
Facebook ve Instagram'a erişim sıkıntısı

Facebook ve Instagram'a bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'a Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Dünya genelini etkileyen durumun bazı bölgelerde WhatsApp'ı da kapsadığı bildirildi. İki uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor.

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

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