  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Fed: ABD’de Enflasyon Kabul Edilemez Derecede Yüksek Devam Ediyor

» »
Fed: ABD’de Enflasyon Kabul Edilemez Derecede Yüksek Devam Ediyor
Fed: ABD’de Enflasyon Kabul Edilemez Derecede Yüksek Devam Ediyor

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’nun Kasım 2022 sayısını yayımladı.


Raporda, mayıs ayından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığı ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.


Fed’in raporunda, “Enflasyon ABD’de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve diğer birçok ülkede de yüksek.” değerlendirmesinde bulunuldu.


Fed de dahil olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gittiğine işaret edilen raporda, daha zayıf bir görünümün, yüksek faiz oranlarının ve artan belirsizliğin finansal koşullarda önemli orandaki sıkılaşmaya katkıda bulunduğu aktarıldı.


 


Raporda, söz konusu gelişmelerin ve gelecek şokların, varlık değerlemeleri, hane halkı ve işletmeler tarafından borçlanma, finansal sektör kaldıracı ve fonlama riskleriyle ilgili kırılganlıklarla artma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.


Kötüleşen ekonomik görünümün ve yüksek faiz oranlarının şirket değerlemelerini düşürürken, gayrimenkul değerlemelerinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde tahvil faizlerinin arttığı kaydedildi.


Pandemi ve savaş enflasyonu tetikledi


Raporda, “Yüksek seviyelerdeki değerlemelerle, konut fiyatları şoklara karşı özellikle hassas olabilir” ifadesi kullanıldı.


Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, rapora ilişkin değerlendirmesinde, altı ay boyunca hane halkı ve işletmelerin borçlanmasının genel olarak istikrarlı bir seyir izlediğini ve toplamda hane halkı ve işletmelerin artan faiz oranlarına rağmen borç servisini karşılama kabiliyetini sürdürdüğünü belirtti.


Raporda belirtilen risklere karşı dikkatli olmanın ve finansal sistemin dayanıklılığını desteklemek için yerel ve uluslararası düzenleyicilerle birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Brainard, günümüzün hızlı eş zamanlı küresel para politikası sıkılaşmasının, yüksek enflasyonun ve pandemi ile savaşla ilişkili yüksek belirsizlik ortamının, bir şokun kırılganlıkların artmasına yol açma riskini artırdığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro’nun sessizliği, tansiyonu yükseltiyor01 Kasım 2022 Salı 20:21
  • ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yerini alacak alternatif yok01 Kasım 2022 Salı 19:04
  • ABD basınından çarpıcı iddia: Biden, Zelenskiy’e bağırmış01 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Brezilya’da seçimin galibi belli oldu: Bolsonaro kaybetti, Lula kazandı31 Ekim 2022 Pazartesi 12:38
  • Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı30 Ekim 2022 Pazar 23:59
  • ABD’den Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesine tepki30 Ekim 2022 Pazar 17:37
  • Pelosi’nin eşine saldıran şüpheli gözaltında29 Ekim 2022 Cumartesi 19:25
  • Yeni DNA kanıtı ortaya çıktı, 38 yıl boşuna hapis yatan adam serbest kaldı29 Ekim 2022 Cumartesi 16:35
  • Canlı yayından sonra Dr. Öz anketlerde öne geçti29 Ekim 2022 Cumartesi 11:02
  • ABD’de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sunuldu29 Ekim 2022 Cumartesi 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti