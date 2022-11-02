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02.11.2022 21:12
Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası faizi yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti.
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