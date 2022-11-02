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SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı

 

ABD Merkez Bankası faizi yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti.

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