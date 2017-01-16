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FETÖ gözlatıları Rum basınında

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FETÖ gözlatıları Rum basınında
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde KKTC’de bazı askeri personelin gözaltına alınması Rum basınında da yankı buldu.

Gazeteler dün akşam Kıbrıs Türk ve Türkiye basından aldıkları haberleri şu başlıklarla verdi:

Fileleftheros: “İşgal Bölgelerinde Askerleri Yakaladılar… Erdoğan Toplu Tutuklamalar Konusunda Darbeye Atıfta Bulunuyor”

Haravgi: “Dokuz Türk Albay İşgal Bölgelerinde Yakalandı… Türkiye’de Darbeye Teşebbüsten Suçlanıyorlar”

Simerini: “Erdoğan’ın  Mesajıyla İşgal Bölgelerinde Askerlere Karşı Pogrom”

Politis: “Dokuz Türk Albaya Kelepçe… İşgal Bölgelerinde Tutuklamalar”

Alithia: “İşgal Bölgeleri… Dokuz Türk Albaya Tutuklama”

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