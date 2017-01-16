FETÖ gözlatıları Rum basınında

Gazeteler dün akşam Kıbrıs Türk ve Türkiye basından aldıkları haberleri şu başlıklarla verdi:
Fileleftheros: “İşgal Bölgelerinde Askerleri Yakaladılar… Erdoğan Toplu Tutuklamalar Konusunda Darbeye Atıfta Bulunuyor”
Haravgi: “Dokuz Türk Albay İşgal Bölgelerinde Yakalandı… Türkiye’de Darbeye Teşebbüsten Suçlanıyorlar”
Simerini: “Erdoğan’ın Mesajıyla İşgal Bölgelerinde Askerlere Karşı Pogrom”
Politis: “Dokuz Türk Albaya Kelepçe… İşgal Bölgelerinde Tutuklamalar”
Alithia: “İşgal Bölgeleri… Dokuz Türk Albaya Tutuklama”
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