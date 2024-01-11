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Fikret Demirağ 84. yaş gününde Lefke Evi'nde anıldı

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Fikret Demirağ 84. yaş gününde Lefke Evi'nde anıldı
Fikret Demirağ 84. yaş gününde Lefke Evi'nde anıldı

Fikret Demirağ 84. yaş gününde Lefke Evi'nde anıldı

Fikret Demirağ anısına düzenlenen gecede, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Lefke Belediyesi’nin iş birliği ile dernek binasında oluşturulan kütüphaneye “Fikret Demirağ Kütüphanesi” ismi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve Yusuf Nidai tarafından Fikret Demirağ şiirlerinin okunduğu samimi bir ortamda Fikret Demirağ ile ilgili anıların paylaşıldığı gece, kokteyl ile son buldu.

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