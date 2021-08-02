Filenin Sultanları zor günlerde yüzümüzü güldürdü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı. Arjantin maçıyla çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, bu maçtan da 3-2 galip ayrılarak 3. sıraya yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaştı. Arjantin maçıyla çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, bu maçtan da 3-2 galip ayrılarak 3. sıraya yükseldi.

2. sette 13-6 geriye düşen millilerimiz, harika bir geri dönüş yaparak durumu 1-1 yaptı ve morallendi. 2-2 ile karar setine giden mücadelede Filenin Sultanları 8-3 öne fırladı ve avantajı kullanıp son seti de alarak karşılaşmadan hem galip hem de 3.’lüğü alarak ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu maçı kaybetseydi B Grubu’nu 4. sırada tamamlayıp, dünyada bir ekol olan Brezilya ile karşılaşmak zorunda kalacaktı.

Grupta Çin, Arjantin ve Rusya Olimpiyat Komitesi’ni mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi, kura ile belli olacak. Grupların 1 ve 4. sıralarındaki yer alan takımlar çapraz eşleşmeyle rakip olurken, 2 ve 3. sırada bulunan takımlar kura ile eşleşiyor.