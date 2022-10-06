  • BIST 3.553,85
  • Altın 1022.8
  • Dolar 18.5721
  • Euro 18.2648
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı

» »
ABD'de Ian Kasırgası’nın vurduğu Florida eyaletinde, özellikle düşük gelirli kesimin konut sıkıntısı yaşamaya başladığı belirtildi.
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı

ABD medyasındaki haberlerde, zaten düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı konut yetersizliğinin bulunduğu eyalette, milyarlarca dolarlık hasara neden olan kasırganın bu problemi daha da gün yüzüne çıkardığı kaydedildi.

NBC’ye konuşan Florida Üniversitesi Shimberg Konut Araştırmaları Merkezinden araştırmacı Anne Ray, "Kasırga Florida’ya bu sezon, özellikle hizmet işlerinde ve diğer düşük ücretli alanlarda çalışan insanlar için zaten uygun fiyatlı konut sıkıntısının olduğu bir dönemde geldi." dedi.

,-001.jpg

Ray, son yıllarda eyalette konut maliyetlerinin kiracılar ve ev sahipleri için arttığına dikkati çekerek, "Kasırgada evlerini kaybeden insanlar şimdi zaten uygun fiyatlı konut bulmaya çalışan diğer insanlarla rekabet etmek zorunda kalacaklar. Bu çok zor bir durum." diye konuştu.

"Evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi"

Florida’nın en yoksul yerleşim yerlerinden biri olan Arcadia’da yaşayan Alaura Miller, ayda 1000 dolar kira ödedikleri prefabrik evlerinin kasırgada kullanılamaz derecede zarar gördüğünü ve kira yardımı olmadan başka bir ev bulmasının mümkün olmadığını söyledi.

2022_10_lan06-2.jpg

60 yaşındaki emekli berber Miller, “Bu eyalette kalmaya devam mı edeceğim yoksa Teksas’taki kızımın yanına mı taşınmak zorunda kalacağım, şu an ne yapacağımızı bilemiyorum.” dedi.

Miller, düşük veya sabit gelirli Florida sakinlerinin, ülkenin yaşamak için en popüler ve pahalı eyaletlerinden birinde uygun fiyatlı konut bulmakta zorlandığını vurguladı.

2022_10_lan06-3.jpg

Kasırganın vurduğu diğer şehirlerden Myakka City'de skleroz rahatsızlığı bulunan kızı ile yaşayan 69 yaşındaki Brenda West de ayda 1000 dolar ödedikleri evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı geçici olarak ucuz bir otele çıktıklarını belirtti.

2022_10_lan06-4.jpg

West, kızının rahatsızlığından dolayı sığınma evlerinde kalamayacaklarına işaret ederek, “Buradan nereye giderim, bilemiyorum. Bütün kaynaklarımı tüketmek üzereyim.” ifadelerini kullandı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansına (FEMA) başvurduklarını kaydeden West, şunları aktardı:

"Bizden daha kötü durumdakilerin olduğunu biliyorum ama evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şeyin başına geleceğini asla düşünmüyorsun, sonra aniden yüzüne çarpıyor. Aman tanrım! Daha önce nerede yaşayacağım ya da nereye gideceğim konusunda endişelenmek zorunda kaldığım bir pozisyonda hiç bulunmadım."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika'da alışveriş merkezinde silahlı çatışma03 Ekim 2022 Pazartesi 18:25
  • ABD, ‘Putin blöf yapmıyor’ dedi, Rus devlet medyası nükleer saldırı görüntüleri yayınladı03 Ekim 2022 Pazartesi 15:42
  • Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı02 Ekim 2022 Pazar 17:38
  • Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı02 Ekim 2022 Pazar 14:54
  • Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor01 Ekim 2022 Cumartesi 18:54
  • Biden’dan Ukrayna’da 4 bölgeyi daha ‘ilhak’ eden Rusya’ya yaptırım30 Eylül 2022 Cuma 20:52
  • Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor30 Eylül 2022 Cuma 14:51
  • ABD’li senatörden Türkiye karşıtı açıklama: ‘NATO’nun güvenliğini tehlikeye atıyor’30 Eylül 2022 Cuma 12:26
  • ABD'nin Kıbrıs stratejisi: Amerikan ordusu, Rum kesimini üs olarak kullanmaya hazırlanıyor30 Eylül 2022 Cuma 11:20
  • ABD’yi kasırga vurdu! Binlerce araç ve ev sular altında kaldı, kentler karanlığa gömüldü29 Eylül 2022 Perşembe 20:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti