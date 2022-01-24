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Forbes: ABD F-16 vermezse Türkiye Çin veya Güney Kore’ye yönelebilir

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ABD'nin önde gelen yayınlarından Forbes dergisi, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı talebi ABD tarafından reddedilirse Çin ya da Güney Kore'den uçak almaya yönelebileceğini yazdı.
Forbes: ABD F-16 vermezse Türkiye Çin veya Güney Kore’ye yönelebilir

ABD'nin önde gelen yayınlarından Forbes dergisi, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı talebi ABD tarafından reddedilirse Çin ya da Güney Kore'den uçak almaya yönelebileceğini yazdı.

“Türk Hava Kuvvetleri'nin Rusya'dan S-400 alma kararının bedelini ağır ödediği” yorumuna yer verilen haberde, Türkiye'nin en az 10 yıl beşinci nesil savaş uçağına sahip olamayabileceği belirtildi.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından geçen sene Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye'nin envanterindeki eskiyen F-16'ların modernizasyonu için ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti talep ettiği haberi geçen ekimde basına yansımıştı.

‘TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ KISITLI’

Forbes'un haberinde, Türkiye'nin F-16 talebi reddedilirse ABD'nin yeni yaptırımlarına hedef olmamak için muhtemelen Rusya'dan Su-35 savaş uçağı almaya yönelmeyeceği, Avrupa'dan savaş uçağı alma olanaklarının da kısıtlı olduğu kaydedildi.

Haberde, İngiltere'nin Suriye'ye yönelik operasyon nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığı, Fransa'nın ise yakın zamanda Yunanistan'a Rafale savaş uçağı sattığı hatırlatıldı. Sonuç olarak Türkiye'nin savaş uçağı alabileceği tek Avrupa ülkesinin İsveç olduğu belirtildi.

Türkiye’nin kendi beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimi için Pakistan'la işbirliğine gittiğine dikkat çeken Forbes, bu uçağın yakın zamanda üretilme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Haberde, seçenekleri sınırlı olan Ankara'nın Çin'den Chengdu J-10C savaş uçağı almaya yönelebileceği, ancak bu durumun da ABD ve NATO'nun hoşuna gitmeyeceği kaydedildi.

Forbes, bir diğer seçeneğin de Güney Kore'nin geliştirdiği ancak henüz prototip aşamasında olan KF-21 Boramae uçakları olabileceğini vurguladı.

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