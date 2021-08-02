  • BIST 1.402,540
  • Altın 486,14
  • Dolar 8,3500
  • Euro 9,8900
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Fotiu: “Türkiye’ye Uluslararası Toplum Aracılığıyla Baskı Uyguluyoruz”

» »
Fotiu: “Türkiye’ye Uluslararası Toplum Aracılığıyla Baskı Uyguluyoruz”
Fotiu: “Türkiye’ye Uluslararası Toplum Aracılığıyla Baskı Uyguluyoruz”

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, “Türkiye’ye uluslararası toplum aracılığıyla daha da büyük baskı uygulayarak, istisnasız bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.

Fileleftheros’a göre 1974’te ölenler için düzenlenen bir anma töreninde konuşan Fotiu, kayıplar dramının artık sona ermesi gerektiğini belirterek “Türkiye’nin sorumluluğunun çok büyük olduğunu” iddia etti.

Fotiu, “47 yıl sonra 800 Kıbrıslı Rum ve Yunan kardeşimiz halen kayıp şahıslar listesinde olamaz” dedi. Yakınlarının, kayıp şahısların akıbetlerinin derhal belirlenmesini istediğini söyleyen Fotiu, “Türkiye’ye uluslararası toplum aracılığıyla daha büyük baskı uygulayarak, istisnasız bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için gereken her şeyi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Maraş’taki Gelişmeler Başkanlık Seçimi Yarışını Başlattı”01 Ağustos 2021 Pazar 12:52
  • ABD Büyükelçisi Garber’dan Kapalı Bölge Maraş İçin Çağrı01 Ağustos 2021 Pazar 12:00
  • Siyasi Partilerin Ödenekleri Geri İsteniyor01 Ağustos 2021 Pazar 11:45
  • Vasiliko Bölgesi İçin Verilen Santral İzni Endişe Yaratıyor01 Ağustos 2021 Pazar 11:24
  • Güney Kıbrıs’ta 635 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi30 Temmuz 2021 Cuma 21:17
  • Borrell: “Türk Eylemleri Geri Alınmalı, Aksi Takdirde Yaptırım Uygulanacak”29 Temmuz 2021 Perşembe 17:00
  • Güney Kıbrıs’ta Hastanelerde Tedavi Gören Yaşlıların Sayısı Artıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 16:45
  • Limasollu Bir Kişi Bitcoin Alırken 49 Bin Euro Dolandırıldı29 Temmuz 2021 Perşembe 16:30
  • Güneyde 4 Ayda 1.17 Milyar Euro Para Biriktirdiler29 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
  • Rum Lider Veto Kartını Çekti29 Temmuz 2021 Perşembe 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti