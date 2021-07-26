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Fransa’da tartışmalı tasarıya onay: Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamada; aşı olmayanın maaşı kesilebilecek

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Fransa’da Senato ve Ulusal Meclis’in Covid-19’la mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Meclis’te oylanarak parlamentoda kabul edildi.
Fransa’da tartışmalı tasarıya onay: Covid-19 sağlık ruhsatı uygulamada; aşı olmayanın maaşı kesilebilecek

Fransa’da Senato ve Ulusal Meclis’in Covid-19’la mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Meclis’te oylanarak parlamentoda kabul edildi.

Senato’dan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Meclis’te oylandı.

Yasa tasarısı, 60’a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.

Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Covid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık’a kadar değil 15 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son altı ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Covid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.

Covid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak.

Covid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halinde Covid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.

Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, işyeri sahiplerinin çalışanlarından Covid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Covid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek.

Yasa, 30 gün içerisinde üç defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine bir yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, “sağlık diktatörlüğü” olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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