Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının, bugün New York’ta özel bir yerde, gayri resmi bir görüşme gerçekleştireceği haber verildi.



Politis gazetesi “Gözler Garantörlerde” başlıklı haberinde, Rum Radyo-Televizyon Kurumu RİK’in BM merkezindeki muhabirine dayanarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında bugün New York’ta Kıbrıs saatiyle 20.15’te (yerel saatle 13.15) gerçekleşecek olan gayri resmi görüşmenin, kritik olacağını yazdı.



Gazete, “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, geçtiğimiz pazar akşamı TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya rağmen, görüşmenin gündeminde Güvenlik ve Garantiler konusunun bulunacağını” da iddia etti.



Görüşmeyi Türk tarafının istediğinin ima edildiğini yazan gazete, öte yandan Rum kesiminin gelişmeleri dikkatle izlediğini, çünkü Türkiye’nin ortaya farklı çözüm parametreleri koyacağına dair bir endişe bulunduğunu iddia etti.



Rum heyetinin, Yunan heyetiyle her daim koordinasyon içerisinde bulunduğunu da belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün gece geç saatlerde görüştüğünü yazdı.



Bu arada gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün bir toplantı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çok kısa bir görüşme yapma fırsatı yakaladığını da bildirdi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporun sunulmasıyla ilgili hazırlıkların gelişme halinde olduğunu da kaydeden gazete, 30 Ekim’de ele alınabilmesi için raporun 15 Ekim’e kadar sunulmasının istendiğini anımsattı.



Gazete, BM Genel Sekreteri’ni Kıbrıs sorunundaki müdahil taraflarla olan temaslarıyla ilgili bilgilendirmek ve Genel Sekreter’e liderlerle olan görüşmelerinden önce, müzakere masasına dönüş imkânı olup olmadığına dair değerlendirmelerini iletmek için, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un da New York’ta bulunduğunu kaydetti.



Habere göre Lute’un BM Genel Kurulu’nun ardından Kıbrıs’a geri geleceğini yorumlaması istenen “diplomatik bir kaynak” ise açıklamasında, bunun kesin olmadığını ve bunun gerekip gerekmeyeceğine dair değerlendirmeler için de henüz çok erken olduğunu söyledi.



Gazete, bugünlerde New York’ta gelişmeler olmadıkça, raporun, Crans Montana konferansının başarısız olmasının ardından olan dönemle ilgili değişiklikler saptamasının beklenmediğini de ekledi.



Buna paralel olarak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da dün New York’a gittiğini ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini ifade eden gazete, temasların gündeminde, Kıbrıs sorununun merkezi rol oynamasının beklendiğini belirtti.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da New York’a gideceğini yazan gazete, edinilen bilgilere göre, Spehar’ın Guterres’in raporunun hazırlanmasıyla ilgili olarak BM’de bir dizi iç görüşme yapacağını, öte yandan bu görüşmelere BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun da katılacağını ekledi.



Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de New York’ta gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde dün uyuşturucuyla mücadele konulu bir toplantıya katıldığını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la ikili bir görüşme yaptığını, aynı zamanda Amerika’daki “Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” liderliğiyle de bir akşam yemeğine katıldığını ekledi.



“YEŞİL IŞIK YAKILACAK MI ORTAYA ÇIKACAK”



Alithia gazetesi ise “Yakıcı Randevular Bugün Başlıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik süreçlerin bugün New York’ta iki önemli görüşmeyle başlayacağını ve bu görüşmelerden, BM Genel Sekreteri’nin bu haftanın sonunda Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabaya yeşil ışık yakıp yakmayacağının ortaya çıkacağını yazdı.



Gazete bu görüşmelerden birincisinin üç garantör ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşme, diğerinin ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme olduğunu belirtti.



Gazete üç garantör ülkenin dışişleri bakanlarının bugünkü görüşmesinden, üç ülke tarafından Crans Montana konferansından bu yana geçen zamanda Garantiler ve Güvenlik konularında herhangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığının ortaya çıkacağına işaret etti.



Gazete, Çipras’ın ise Erdoğan’la yapacağı görüşmede, Atina ile Rum kesimi arasındaki koordinasyon çerçevesinde, Kıbrıs müzakerelerinin hemen tekrarlanması gerektiğini ortaya koyacağını, aynı zamanda Atina’nın müzakeredeki açık konularla ilgili tezlerini izah edeceğini ekledi.



Bu arada gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün New York’ta, “Barış-Nelson Mandela” konulu toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ilk ve kısa süreli baş başa görüşmesini yaptığını belirtti.



Gazete, yaptıkları kısa görüşmede Guterres’in Anastasiadis’e “birçok görüşmesi olduğunu, fakat kendisiyle olanın ayrı olduğunu ve bunun için sabırsızlandığını söylediğini” aktardı.



Fileleftheros gazetesi de “Niyetlerin Açıklığa Kavuşması” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs sorununun kendilerini ilgilendiren boyutlarını ele almaları için, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere dışişleri bakanları arasında gayri resmi bir görüşme gerçekleştirilmesine dair girişiminin, tarafların niyetlerinin açıklığa kavuşmasına yardımcı olabilecek bir hareket olduğunu yazdı.



Buna paralel olarak, bunun Kıbrıs’la ilgili (Crans Montana’daki gibi) bir konferansın yeniden toplanıp toplanamayacağına ilişkin perspektifler veya olanakların ortaya çıkması için Yunan tarafınca yapılan bir hareket olduğunu kaydeden gazete, Kocias’ın İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’tan ziyade, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşlerini görmeyi istediğini vurguladı.



Öte yandan Türk tarafının New York’a müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini başarmaya gitmediğinin açık olduğunu da iddia eden gazete, bunun en azından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, geçtiğimiz pazar akşamı TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarla ortaya çıktığını öne sürdü.



Özersay’ın açıklamasını “olumsuz” diye niteleyen gazete, Özersay’ın açıklamasını yorumlayan diplomatik kaynakların “Türk tarafının niyetleri konusunda endişe belirttiklerini” aktardı.



“Çavuşoğlu’nun bugün Kocias ve Hunt’la yapacağı görüşmede, garantiler konusu yerine, diyaloğa arzu edilen hedefin değişmesi konusunu katmaya çalışmasının ihtimal dışında tutulmadığını” öne süren gazete, bu yüzden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın tüm olasılıkları ele almak için dün akşam görüştüklerini belirtti.



New York’taki genel ortamın, gelişmelerin gidişatına yönelik bir belirsizlik hüküm sürdüğü şeklinde olduğunu yazan gazete, hiç kimsenin BM Genel Sekreteri’nin bir sonraki adımının ne olacağını bilmediğini belirtti.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un BM Genel Sekreteri’ni en azından sözlü olarak bilgilendirip bilgilendirmediğinin ise henüz bilinmediğini yazan gazete, Lute’un Ekim ayının ilk yarısında müdahil tarafları ziyaret etmesinin beklendiğini ekledi.



Gazete “New York’ta Belirsizlik” başlığıyla iç sayfadan da yer ayırdığı haberinde, Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin de New York’ta bir dizi temasta bulunduğunu, öte yandan Anastasiadis’in bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin beklendiğini yazdı.



Haravgi ise habere “Hummalı Temaslar ve İstişareler” başlığıyla yer verdi.