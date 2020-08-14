Gazeteciden Trump'a: Söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?

HuffPost muhabiri S.V. Date, ABD Başkanı Donad Trump'a "3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz tüm yalanlardan dolayı pişman mısınız?" sorusunu yöneltti. Trump, "Neyden?" şeklinde yanıt verince muhabir S.V. Date, "Tüm yalanlardan, tüm sahtekârlıklardan" karşılığını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söz hakkı alan HuffPost muhabiri S.V. Date, Trump'a, "Sayın Başkan, 3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz tüm yalanlardan dolayı pişman mısınız?" diye sordu.

Soru karşısında şaşıran Trump, "Neyden?" şeklinde yanıt verince muhabir S.V. Date, "Tüm yalanlardan, tüm sahtekârlıklardan" dedi.

"Bunu kim yaptı?" diyen Trump'a bu kez muhabir S.V. Date, "Sizin yaptıklarınız" karşılığını verdi.

Trump, muhabirin sorusunu cevapsız bırakarak hızla başka bir gazeteciye söz hakkı verdi.

"GALİBA BU KEZ BENİ TANIMADI"

Muhabir Date, soruyu ilk kez böyle bir şansı olduğu için sorduğunu ifade ederek, "Bilmiyorum neden beni seçti. Çünkü bu soruyu daha önce de sormaya çalıştım ancak sözümün ortasında kesmişti. Galiba bu kez beni tanımadı. Biliyorsunuz genelde sorularını istediği belli bir grubu var" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında Washington Post gazetesi, Trump'ın başkanlığı süresince 20 binden fazla "yanlış veya yanıltıcı" ifadede bulunduğunu belirtmişti.