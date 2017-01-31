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Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğrencilerinde karne heyecanı...

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Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğrencilerinde karne heyecanı...
Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğrencileri, 2016-2017 Eğitim Yılı’nın ilk döneminin karnelerini aldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yarı yıl tatiline başlayacak öğrencilere karnelerini verip heyecanlarına ortak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arter yaptığı konuşmada, yarı yıl tatiline başlayacak çocukların heyecanlı olduğunu kaydederek, eğitim adına heyecanlarının her zaman devam etmesini diledi, çocukların eğitimlerinde emeği geçen, bu kutsal görevi laiki ile yerine getiren yönetime ve öğretmenlere teşekkür etti.

Velilere de hitap eden Arter; çocukları, okul yönetimi ile işbirliği içerisinde çağın değerlerine uygun olarak en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını, her bir öğrenciye bireysel farklılıklarını dikkate alarak ve özel olduklarını hissettirerek yaklaşıldığını, çünkü her bir öğrencinin öğretmenleri için ayrı bir değer olduğunu vurguladı.

Arter, “Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olması ve nitelikli bir insan olarak yetişmesi de bizim için çok önemli. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır" şeklinde konuştu.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu Müdiresi Havva Onaç da yaptığı Konuşmada; her bitişin, güzel bir geleceğin başlangıcı olduğunu, eğitimin ilk yarısında öğrencilerin çok büyük yol katettiklerini, ikinci dönemde de başarılı olabilmeleri için yarı yıl tatillerini iyi geçirmelerini dileyerek, kreşe maddi ve manevi desteği için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

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