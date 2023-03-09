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Gazimağusa Belediyesi’nde Yapı Denetimleri Konusu KTMMOB İle Masaya Yatırıldı

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Gazimağusa Belediyesi’nde Yapı Denetimleri Konusu KTMMOB İle Masaya Yatırıldı
Gazimağusa Belediyesi’nde Yapı Denetimleri Konusu KTMMOB İle Masaya Yatırıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır beraberindeki bazı birlik üyeleri ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.  

Ziyarette KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, İmar Yasası ile ilgili KKTC Meclisi’nde yaşanan süreci Başkan Uluçay ile paylaştı. Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin görüşüldüğü ziyarette, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje mühendislerinin nasıl daha aktif olacağı hususu da konuşuldu. Ziyaret kapsamında önümüzdeki süreçte riskli olan binalar ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin ne şekilde iş birliği yapacağı konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, Gazimağusa Belediyesi’nin KTMMOB ve meslek örgütleri ile bugüne kadar olduğu gibi her zaman sıkı iş birliği içerisinde olacağına vurgu yaptı.

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