Gazimağusa’da korkutan kaza! Araçlar yüz yüze çarpıştı!

Gazimağusa’da bu akşam iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, yaralıların genel durumlarının ağır olmadığı belirtildi ve tedavilerinin yapılması amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza saat 21: 15 raddelerinde Fırat Yapıcıoğlu isimli sürücünün RA 351 plakalı aracıyla Fevzi Çakmak Bulvarı’ndan Anıt Çemberi’ne doğru seyrettiği sırada, Sıla Elif Kılıç adlı şahsın RV 489 plakalı yine mazda demio marka aracıyla Anıt Çemberi’nden liman yoluna doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten diğer şerite geçip RA 351 plakalı araçla yüz yüze çarpışması şeklinde oldu.

Kaza sonucu her iki araç tada büyük maddi hasar meydana gelirken, araçlardaki 6 yaralı da Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.