Gazimağusa'da trafik kazası...

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda DAÜ Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında bugün saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada yaralanan olmadı.
Detaylar geliyor.
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda DAÜ Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında bugün saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada yaralanan olmadı.
Detaylar geliyor.
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