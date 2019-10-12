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Gazimağusa'da trafik kazası...

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Gazimağusa'da trafik kazası...
Gazimağusa'da trafik kazası...

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda  DAÜ Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında  bugün saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre kazada yaralanan olmadı.

Detaylar geliyor.

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