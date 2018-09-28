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Gazimağusa'da zincirleme kaza

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Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde tali yoldan çıkan bir aracın başka bir araca çarpması, o aracın da karşı şeride geçip başka bir araca çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Gazimağusa'da zincirleme kaza

Kazada Pınar Şeker isimli araç sürücüsü ambulansla kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın trafiğin yoğun olduğu bir sırada meydana gelmesi nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.
Gazimağusa Trafik Şubesi, kısa sürede olay yerine gelerek hızlı bir şekilde incelemelerini gerçekleştirdi ve trafiğin normal akışını sağladı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Hasan İbrahim Caddesi üzerinde bulunan Akun Market yakınlarında meydana geldi.
İzzet Birinci, kullanımındaki FG 909 plakalı araçla tali yoldan caddeye çıkış yaptığı sırada Pınar Şeker’in kullanımındaki PG 956 plakalı araca çarptı. PG 956 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle savrulup karşı şeride geçti ve Ovidiu Moldova’nın kullanımındaki KWB 485 plakalı araçla yüz yüze çapıştı.

Kaza nedeniyle PG 956 plakalı araç sürücüsü Pınar Şeker kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şeker, kısa süre sonra taburcu edildi. MHA

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