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Geçen ay Erdoğan’la görüşmüştü: Tartışmaya dahil oldu, küfretti

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Geçen ay New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.
Geçen ay Erdoğan’la görüşmüştü: Tartışmaya dahil oldu, küfretti

Geçen ay New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapmak ve temaslarda bulunmak için ziyaret düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüştüğü ABD’li senatör Lindsey Graham ABD’de gündem oldu…

Erdoğan’ın bu ziyaretinde görüştüğü sayılı ABD’li yetkiliden biri olan Graham, önceki gün Elon Musk’ın sosyal medyadan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığı paylaşımları hedef aldı. Graham, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk’ı çok sert bir dille eleştirerek, Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Musk, aktif olarak kullandığı Twitter hesabı üzerinden savaşın barışçıl yollarla bitmesi için Rusya’nın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ve bir anket yapmıştı. Bu öneriye Rusya’nın karşısında yer alan siyasetçiler ve yetkililer tepki gösterirken bu isimlerden biri de bugün açıklama yapan Graham oldu.

Graham, “Elon Musk’a çok saygım var fakat onun Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili gerçekleri öğrenmesini tavsiye ederim. Musk’ın Ukrayna topraklarının Rusya’ya verilmesi tavsiyesi ahmakça” dedi. Graham ayrıca Musk’ın önerisinin ülkesini savunan Ukraynalı askerlerin cesaretiyle de dalga geçtiğini dile getirdi.

ELON MUSK’TAN JET YANIT GELDİ

Graham, Musk’ın önerisinin “saldırganlığı ödüllendirmek” anlamına geldiğini de dile getirirken buna onay verilmesinin dünya genelinde bir kaosa sebebiyet vereceğini de dile getirdi.

Graham’a Musk’tan ise jet yanıt geldi. Musk, “İnsanların isteğinin önemli olduğuna inanıyorum. İnsanlara hangi ülkede yaşamak istemelerini seçme hakkı verilmeli. Ukrayna’nın genelinde tartışmasız bir biçimde insanlar Ukrayna’da olmak istiyor fakat ülkenin doğusunda Rusların yoğun olduğu bölgelerde halk Rusya’yı tercih ediyor” dedi.

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