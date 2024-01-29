Genç yaşta ani ölüm... Evinde ölü olarak bulundu

48 yaşında hayatını kaybeden Şahin'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.01.2024 tarihinde, saat 07:15'te Lapta’da sakin Ahmet ŞAHİN (E-48) ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.