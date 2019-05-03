Gençlerden Meclis önünde iklim eylemi

Mağusa’da yapılan iklim eylemlerin ardından bugün de Lefkoşa’da lise öğrencileri tarafından Meclis önünde iklim eylemi gerçekleşti.
Mağusa’dan, Lefkoşa’ya gelen gençler, sabah saatlerinde Meclis önünde sessiz bir oturma eylemi gerçekleştirdi.
Mağusa’da yapılan iklim eylemlerin ardından bugün de Lefkoşa’da lise öğrencileri tarafından Meclis önünde iklim eylemi gerçekleşti.
Mağusa’dan, Lefkoşa’ya gelen gençler, sabah saatlerinde Meclis önünde sessiz bir oturma eylemi gerçekleştirdi.
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