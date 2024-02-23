Girne Belediyesi, Kordonboyu Yenileme Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Kordonboyu Projesi için start verildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un öncelikli projeleri arasında yer alan ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’ için çalışmalar başladı. Antik Liman’nın yenilenmesi ve liman çevresindeki sokakların da eş zamanlı düzenlenmesine ek olarak, ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’nin de tamamlanması ile Antik Liman yeni çehresine kavuşmuş olacak.

YÜZDE YÜZ ENGELLİ ERİŞİMİ

Dome Otel ile Antik Liman girişi arasında hayat bulacak olan rekreasyon projesi, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmayı hedefliyor. Yüzde yüz engelli erişimine sahip sosyal alanda, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir terasları da yer alıyor.

EK HİZMETLER

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetlerin de yer alacağı projede; dinlenme alanları, engelli araç park yeri, yeni WC tesisleri gibi imkanlar sunulurken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanıma uygun olması adına sürekli olarak, güvenlik kameraları ve kent güvenlik zabıtaları tarafından denetlenmesi planlanıyor.

ŞENKUL: “ÜLKEMİZ ÇOK ÖZEL BİR KAMUSAL ALAN KAZANACAK.”

Start verilen proje için sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şu sözlere yer verdi: “Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordonboyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz. Girne Kordonboyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak.”