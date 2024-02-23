  • BIST 9376.93
  • Altın 2016.42
  • Dolar 31.0807
  • Euro 33.6567
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Girne Belediyesi, Kordonboyu Yenileme Projesi İçin Çalışmalara Başladı

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un öncelikli projeleri arasında yer alan 'Kordonboyu Yenileme Projesi' hayata geçiyor.
Girne Belediyesi, Kordonboyu Yenileme Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Kordonboyu Projesi için start verildi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un öncelikli projeleri arasında yer alan ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’ için çalışmalar başladı. Antik Liman’nın yenilenmesi ve liman çevresindeki sokakların da eş zamanlı düzenlenmesine ek olarak, ‘Kordonboyu Yenileme Projesi’nin de tamamlanması ile Antik Liman yeni çehresine kavuşmuş olacak.

YÜZDE YÜZ ENGELLİ ERİŞİMİ

Dome Otel ile Antik Liman girişi arasında hayat bulacak olan rekreasyon projesi, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmayı hedefliyor. Yüzde yüz engelli erişimine sahip sosyal alanda, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir terasları da yer alıyor.

EK HİZMETLER

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetlerin de yer alacağı projede; dinlenme alanları, engelli araç park yeri, yeni WC tesisleri gibi imkanlar sunulurken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanıma uygun olması adına sürekli olarak, güvenlik kameraları ve kent güvenlik zabıtaları tarafından denetlenmesi planlanıyor.

ŞENKUL: “ÜLKEMİZ ÇOK ÖZEL BİR KAMUSAL ALAN KAZANACAK.”

Start verilen proje için sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şu sözlere yer verdi: “Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordonboyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz. Girne Kordonboyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Şehitleri 60. Yıl Anma Töreni Düzenlendi13 Şubat 2024 Salı 13:42
  • Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak12 Şubat 2024 Pazartesi 15:06
  • Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı12 Şubat 2024 Pazartesi 11:23
  • Girne'de bıçaklı yaralama...12 Şubat 2024 Pazartesi 11:21
  • Girne'de Yapay Zeka Operasyonu: Uyuşturucu Bulunan İkametlere Baskın09 Şubat 2024 Cuma 16:34
  • 4 buçuk kilo uyuşturucu... Yeni zanlılar mahkemede09 Şubat 2024 Cuma 14:41
  • Cinsel saldırı davasında karar açıklandı... 5 yıl 9 ay hapis yatacak!09 Şubat 2024 Cuma 14:36
  • Girne'de taciz iddiası... Restoranda tanıştı, tuvalette...09 Şubat 2024 Cuma 14:30
  • Lapta'da Para Cüzdanı Düşürülerek Hırsızlık Olayı: Zanlılar Tutuklandı08 Şubat 2024 Perşembe 16:41
  • "Lapta'da Meyhane Soygunu: Tablet Bilgisayar Çalındı, Zanlı Tutuklandı08 Şubat 2024 Perşembe 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti