Girne bölgesinde elektrik kesintisi yapılıyor

Girne I Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00 - 15:00 saatleri arasında, Girne’nin Doğusu’nda Karakum ile Doğanköy, Batısı’nda Zeytinlik Köyleri ile Güney’inde Boğaz Piknik Alanı’nı içine alan bölgede elektrik kesintisi yapılıyor.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, ayrıca, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, aynı saatlerde Karmi Köyü’nde de elektrik kesintisi oluyor.
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