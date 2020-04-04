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Girne Bölgesinde İş İnsanlarının Yardımları Devam Ediyor

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Girne Bölgesinde İş İnsanlarının Yardımları Devam Ediyor
Girne Bölgesinde İş İnsanlarının Yardımları Devam Ediyor

 

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Corona virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, bu çağrıya duyarlı iş insanlarıda sessiz kalmıyor.

 

Girneli iş İnsanlarından Musmer Ltd . Direktörleri Veleddin Öztürk ve Mustafa Öztürk’den Anlamlı Yardımlar

 

Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları, ihtiyaç duyan aileler için yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmaya devam ediyor.

 

Girne Belediyesinden verilen bilgide; bölgemizde yaşayan Musmer Ltd. direktörleri Veleddin Öztürk ve Mustafa Öztürk dün Girne Belediyesine  100 adet gıda paketi hazırladı .Belediye'nin yardımları ile bu gıda paketlerini ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaya başlandı.

 

Girne Belediye Başkanı Güngördü; Bu konuda yardım yapabilecek tüm duyarlı iş insanları da bunu bir çağrı olarak kabul etsinler ki yapabilecekleri yardımlarıda biz Belediyemiz kanalı ile ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ulaştırabilelim dedi.. Bugüne kadar katkı yapan herkese ve bundan sonra da katkı yapmak isteyen herkese  çok teşekkür eden Güngördü, Evde kal,sağlıklı kal ama yardımlaşma ruhunu kaybetme sloganını yineledi.

 

Musmer direktörleri bugün de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza  özel olarak 50 paket gıda yardımı yaparak, takdir kazandılar..

 

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

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