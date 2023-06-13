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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi: Kadın emeğinin görünür kılınmasını hedefliyoruz

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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, en önemli amaçlarından birinin kadın emeğinin görünür kılınması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.
Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi: Kadın emeğinin görünür kılınmasını hedefliyoruz

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi (Emekçi Kadınlar Koop), çalışmalarını değerlendirdi.

Yapılan açıklamada, üretim yelpazesini genişleterek, kadınlara pazar yaratmaya devam ettikleri belirtilerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Kooperatifin, 23 Nisan Çocuk Festivali, Bellapais İpek Koza Festivali, Gençlik Festivali, Sokak Yemekleri ve Uçurtma Festivali, Girne Belediyesi Çocuk Festivali, Lapta Çamlıbel Alsancak Belediyesi Turizm Festivali ve son olarak da Leymosunlular Pikniği olmak üzere 7 farklı etkinlik ve festivale katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu süreçte bir yandan 4K Kadın Kooperatifi’nin yetiştirdiği çileklerden, ev yapımı çilek reçeli imalatı yapan kooperatif üyeleri, bir yandan da yine kendi üyelerinin yetiştirdiği organik sebzelerle, kooperatif mutfağında turşu üretimi gerçekleştiriyor. Tüm bu ürünler ve kooperatifin bünyesine katılacak yeni ürünler, çok yakında açılışını yapacakları üretim ve satış atölyelerinde halkın beğenisine sunulacak” ifadeleri kullanıldı.

Emekçi Kadınlar Koop’un, Girne Bandabulya Canlandırma Projesi’nin de paydaşı olduğu belirtildi.

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