‘GİRNE FEST 23’ başlıyor!

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve 40 gün boyunca aralıksız kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan ‘GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Girne Belediye Başkanlığı talimatı ve Belediye Meclisi kararı ile bu yıl birincisi düzenlenecek olan ‘GİRNE FEST 23’ adanın turizm merkezi olan Girne’ye yakışan; prestijli, geniş yelpazeli ve 40 gün sürecek bir festival programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, KKTC ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçının katılım göstereceği ‘GİRNE FEST 23’, 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. ‘GİRNE FEST 23’ hakkında Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenlenerek, festival hakkında kapsamlı bilgi verildi. Gerçekleşen toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Üyesi ve Kültür Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Meclis Üyesi Burak Anıldı, Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Yardımcısı Naile Soyel, Kültür Sanat Bölümü Şube Amiri Aysun Çelik ve Kültür İşleri Danışmanı Serdar Tuksal katıldı.

TEK ÇATI ALTINDA 40 GÜN

Geçmişte, çeşitli dönemlerde çeşitli noktalarda hayat bulan festivallerin tek bir çatı altında toplanarak 40 günlük süreye yayıldığı ‘GİRNE FEST 23’, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılış gerçekleştirip, Zeytinlik Festivali ile son buluyor. Turizm Kenti Girne’nin cazibe merkezine dönüşmesi adına atılan bir adım olarak nitelendirilen festivalin, turistlerin Girne Kenti’ni ziyaret edecekleri bir zaman dilimi oluşturma hedefini taşıyor. Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Anfitiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik Köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.

FESTİVALE ÖZEL LOGO

‘GİRNE FEST 23’ için yeni bir logo tasarımı da yapıldığına yer verilen basın toplantısında logoda, Antik Liman’da yer alan Zincir Kulesi, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, St. Hillarion Kalesi’nde bulunan Kraliçe Pencereleri ve Girne Amfitiyatrosu’nun yer aldığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

Türkiye, KKTC ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçının katılım göstereceği ‘GİRNE FEST 23’ kapsamında çok sayıda etkinlik yer alıyor. Sırası ile Manga, Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, Ziynet Sali, Santana Tribute Band, Haluk Levent, Edip Akbayram gibi sanatçıların yer alacağı festivalde ayrıca TC Devlet Tiyatroları’ndan iki oyun yer alıyor.

Yine festival kapsamında yerel tiyatro grupları, yerel müzik grupları, antika ve sanat günleri, kahve ve kitap günleri, gastro şarap günleri, amfitiyatro ve kent meydanlarında yer alacak çeşitli konserler, sergi ve spor etkinliklerinin yer alacağı ‘GİRNE FEST 23’, ilk kez düzenlenecek olan Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müzeler Sanat Sempozyumu’nun da ev sahipliğini üstleniyor.

KARAOĞLANOĞLU DENİZ FESTİVALİ

‘GİRNE FEST 23’ ayaklarından birisi olan Karaoğlanoğlu Deniz Festivali’nde ise su sporları, su altı fotoğrafçılığı yarışması, air badminton, plaj futbolu, kano ve tenis turnuvaları ilgili federasyonlar koordinasyonu ile yapılacak ve turnuvalar sonunda katılımcılara ödül ve kupalar verileceği açıklandı.

“NERDEN BİLET ALIRIM?”

Festival kapsamındaki tüm etkinlik biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak satın alınabileceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca dileyenlerin Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), tüm muhtarlık vezneleri ile Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’dan temin edilebileceği açıklandı. Ana konserler konusunda vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına erken bilet alımının önemine dikkat çekilen toplantıda bilet fiyatlarının, Santana Tribute Band için 15 Euro, diğer tüm konserler için ise 200 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

ŞENKUL: “GİRNE’DE DOLU DOLU BİR 40 GÜN YAŞANACAK”

‘GİRNE FEST 23’ kapsamında çok sayıda kültür sanat ve spor etkinliğinin hayat bulacağı ile sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de dolu dolu bir 40 gün yaşanacağını belirtti. Festivalin ana amacının başta Girne olmak üzere ülke turizmine katkı sağlaması olduğunu dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festivalin devamlılığı ile Eylül Ayı’nda Kıbrıs’a gelmenin bir ayrıcalığa dönüşeceğini kaydetti. Yine festivalin ülkede yaşayan insanlarımız için de tüm dertlerden sıyrılabileceği bir kültür sanat dönemi oluşturacağını açıklayan Şenkul, festival kapsamı ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

SPONSORLUKLAR

‘GİRNE FEST 23’ festivali için sponsorluk çalışması da gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Şenkul, sponsorluk alacak firmalar için 2 aylık süre boyunca medyada görünürlüğün ciddi boyutlarda olacağını vurguladı. Yine festival ana isim sponsorunun adının iki aylık süre boyunca sürekli olarak festival adının başında yer alacağına işaret eden Şenkul, bunun ciddi bir tanıtım yolu olduğuna dikkat çekti. Maddi sponsorlukların yanı sıra hotel/kulis ve ulaşım sponsorluğu gibi sponsorluklara da açık olunduğuna dikkat çeken Şenkul, özelde Girne genelde ise tüm ülkedeki yatırımcıları katkı koymaya davet etti.