Girne Özel Eğitim Merkezi Spor Salonunun açılışı yapıldı

Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak Girne bölgesindeki 4-17 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Merkezinde spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Uzun yıllardan beri kullanılamaz halde bulunan spor salonun tamir ve bakımı Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği tarafından gerçekleştirildi.
Açılışa Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.