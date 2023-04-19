Girne sahiline sızan yakıtı temizleme çalışmaları sürüyor

Girne sahiline sızan yakıta müdahale çalışmaları devam ediyor. Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü belirtti; yakıtın imha edilmek için Haspolat Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderileceğini söyledi.
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Girne sahilinde belirlenen yakıt sızıntısıyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.
“Sızıntı bizden kaynaklı değil.” diyen Aktolgalı, yakıtı açıklardan geçen bir gemiden kaynaklı olabileceğini söyledi. Aktolgalı, deniz içerisindeki yakıtın çember içine alındığını ve imha edilmek için Haspolat Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderileceğini söyledi.
Bölge belediyelerinin sahildeki çalışmaları sürdürdüğünü belirten Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak yakıttan numune de alacaklarını belirtti.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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