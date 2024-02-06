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SON DAKİKAAlkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!

Girne'de Alkol Etkisi Altındaki Şahıs, İkamet İzinsizlik ve Rahatsızlık

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Girne'de Alkol Tesiri Altındaki Şahsın Tutuklanması: İkamet İzinsizlik ve Rahatsızlık Olayı
Girne'de Alkol Etkisi Altındaki Şahıs, İkamet İzinsizlik ve Rahatsızlık

KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etmek, Sarhoşluk ve Rahatsızlık Olayı

05 Ocak 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında Girne'nin Şehit Fevai Ali Sokakta, adı açıklanmayan A.A. (E-43) isimli şahıs, 503 miligram alkollü içki tesiri altında bulunarak, makul bir mazereti olmadan yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Şahsın yapılan muhaceret sorgulamasında, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Olayın detaylı soruşturması devam etmektedir.

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