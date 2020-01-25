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Girne'de banka dekontu sahteledi, tutuklandı!

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Girne'de banka dekontu sahteledi, tutuklandı!
Girne'de banka dekontu sahteledi, tutuklandı!

 

2019 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de sakin D.F.M.N.(E-25), B.M.M. ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar, Dearly Mankah CHO’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için 330 Euro nakit parayı alıp, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdıkları tespit edilmiştir. D.F.M.N. tutuklanmış olup, diğer zanlılar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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