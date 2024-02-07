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Girne'de Büyük Çapta Uyuşturucu Operasyonu: Yapay Zeka İle Gerçekleştirildi

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Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Yapay Zeka Operasyonu'nda şahsın ikametgahında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Girne'de Büyük Çapta Uyuşturucu Operasyonu: Yapay Zeka İle Gerçekleştirildi

Girne'de Büyük Çapta Uyuşturucu Operasyonu: Yapay Zeka'nın Rolü

Girne'de, 06 Şubat 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon, şehirdeki uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe vurdu. Bu operasyon, yapay zeka teknolojisinin güçlü bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyon, Girne'nin belirli bir bölgesindeki O.P.(E-26) isimli şahsın ikametgahında yapılan detaylı bir aramayla başladı. Yapılan aramada, toplam 1 kilo 300 gram ağırlığında mephedrone, 212 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında kokain, 10 gram ağırlığında Amfetamin, ve 3 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu maddeye inanılan materyaller ele geçirildi.

Bununla birlikte, 2 kilo 5 gram ağırlığında toplam 20 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, şekerleme ve macun, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 500 ml yağ, 500 gram ağırlığında mantar, 20 gram ağırlığında likit ve LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 88 adet pul, bir adet hassas terazi ve bir adet metal öğütücü gibi uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan araç gereçler de tespit edilerek emare olarak alındı.

Operasyon sonucunda O.P.(E-26) isimli şahıs tutuklandı ve soruşturma süreci devam etmektedir. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka teknolojisinin etkin kullanımıyla uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını sürdürmektedirler. Bu operasyon, Girne'deki uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.yapay-zeka.jpgyapay-zeka-2.jpeg

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