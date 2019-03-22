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Girne'de feci trafik kazası, yaya çarptı 2 yaralı

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Girne'de feci trafik kazası, yaya çarptı 2 yaralı
Girne'de feci trafik kazası, yaya çarptı 2 yaralı

Kaza saat 14:45 raddelerinde Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Emine ALGAN ’ın iki yayaya çarpması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Emine ALGAN(K-36) yönetimindeki LE 791 plakalı Honda marka salon araç ile o esnada yaya geçidi  üzerinde yolun doğu istikametinden batı istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne’de sakin Arzu İNAN (K-26) ve Girne’de sakin Zarema ERAN (K-33)’ a aracının ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Zarema ERAN ve Arzu İNAN kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinin ardından Zarema ERAN müşahade altına alınırken, Arzu İNAN Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Kazada LE 791 plakalı araca 2500 TL tahmini hasar oluşurken, araç sürücüsü Emine ALGAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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