Girne'de Geceleyin Ev Soygunu: Hırsızlık, Hasar, ve Ciddi Darp

Girne'de Dehşet Veren Soygun: Geceleyin Ev Açma, İkametgah Hırsızlığı, Kasti Hasar ve Ciddi Darp! Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Derinleşiyor

01.01.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs, Girne'deki bir apartman dairesine saldırarak pancurunu kırıp içeri girmiş. İkametgah içerisindeki çanta ile para cüzdanından toplam 900 TL ve 40 Euro nakit parayı alıp kaçmaya çalışırken, ev sahibini fark edip durdurmaya çalışan şahıs, ciddi bir darp uygulayarak kaçmayı başarmıştır. Polisin bilgisine gelen olayın ardından başlatılan ileri soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen S.P.(E-24) tutuklanmış, ancak soruşturma hala devam etmektedir. Toplum, olayın ardındaki detayları merakla bekliyor.