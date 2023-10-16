Girne’de Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

15.10.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.S.O.(K-26)’nun üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

15.10.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen B.O.A.(E-27)’nın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.