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Girne'de Kaza!

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Girne'de Kaza!

13.05.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde,  Süha Enes ÖZTÜRK (E-23), 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 284 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta  refüj üzerinde bulunan reklam tabelasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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