Girne’de kültür ve turizm konuşuldu

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komitesi Divan Toplantısı, komite başkanı Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eş başkanlar Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Mürsel Sabancı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Beltur Genel Müdürü İbrahim Erhan Emiroğlu katıldı. Toplantıyı ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile KTBB Genel Sekreteri Hüseyin Köle izledi. Eş başkanlardan İran’da meydana gelen deprem nedeniyle Tebriz Belediyesi ile bazı nedenlerden dolayı Filistin Beit Jala Belediyesi toplantıya katılamadı.

Toplantıda önemli konular görüşüldü

Strateji planı ve yol haritası görüşülen toplantıda; somut kültürel miras, somut olmayan miras ve alternatif turizm görev gücü konularında ortak çalışma yapılması konsunda mutabakata varıldı. Toplantıda ayrıca etkinlik ortak takvimi, sosyal medya üzerinden tanıtım, su altı kültürel mirasın korunması çalıştayı ile Türkiye ve Doğu Akdeniz’i kapsayan Antik Kentler Rotası konularında işbirliği yapılması görüşüldü.

Güngördü: Bilgili ve tecrübeli belediyeler bir arada

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada bilgili ve tecrübeli belediyelerin bir araya geldiği komitenin başarılı olacağına inanadığını söyledi. Nidai Güngördü, ülkemizin ve Türkiye’nin tarih ve kültürel miras açısından çok zengin olduğunu ifade ederek, yapılacak ortak çalışmalarla ve hazırlanacak kültürel miras envanter projesiyle, bu zenginliklerin korunacağını ve tanıtım yapılarak turizm konusunda kullanılacağını kaydetti. Güngördü, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok konuda ortak takvim hazırlanabileceğini dile getirdi.

Yılmaz: Tarihi dokulara sahip çıkılmalı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kültür ve tarihin bize miras değil emanet olduğunu belirterek, tarihi dokulara sahip çıkılmalı, kültürün korunup turizmin geliştirilmesi gerektiğini savundu. Volkan Yılmaz, Silivrinin 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Arı: Ortak lobicilik faaliyetleri yapılmalı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı ise Nevşehirde balon turizminin kültür turizminin önüne geçtiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta da aynı durum yaşandığını, kumar turizminin tarih ve kültür turizminin önüne geçtiğini kaydetti. Rasım Arı, kültür ve turizm konularında 6 belediyenin ortak lobicilik faaliyetleri yapması gerektiğini kaydetti.

Özçınar: Eski şehir ve eserleri korunmalı

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ülkemizden bir belediyenin uluslararası bir teşkilatta yer almasının önemine dikkat çekti. Özçınar, eski şehir ve eserlerin korunması gerektiğini anlatarak, Osmanlı Döneminden kalan tarihi eserleri Güney Kıbrıs’ın pazarladığını ve turizmden gelir elde ettiğini belirtti. Özçınar, bir sonraki toplantıda basılı yayınlar üzerinden somut projelerin tartışılmasını arzu ettiğini söyledi.

Duman: Kalkınma ajanslarından katkı alınabilir

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da konuşmasında yapılacak çalışmalarla ilgili kalkınma ajanslarından katkı alınabileceğini ifade etti. Mehmet Duman, somut kültürel miras, somut olmayan miras ve alternatif turizm görev gücü konularında ortak çalışma başlatılacağını aktardı.