Girne'de Kumarhane İçinde Ani Ölüm: Süleyman KELEŞ (E-57) Hayatını Kaybetti.

Girne Kumarhane İçinde Dramatik Bir Ölüm: Süleyman KELEŞ (E-57) Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

30 Ekim 2023 tarihinde sabahın erken saatlerinde, Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhane içinde gerçekleşen trajik bir olayın ardından, Girne sakinlerini ve yetkilileri derin bir üzüntü sarstı. Kumarhane müşterisi olan Süleyman KELEŞ (57), ansızın rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04:00 sıralarında gerçekleşti. Yakınları tarafından hemen acil yardım çağrısı yapıldı ve ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak ne yazık ki, sağlık ekipleri müdahaleye rağmen Süleyman KELEŞ'in hayatını kurtaramadı.

Doktorlar, ölüm nedenini belirlemek için dış muayene gerçekleştirdiler ve herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Bu nedenle olayın doğasına dair hâlâ belirsizlik sürüyor ve soruşturma devam ediyor.