Girne'de Meydana Gelen İş Kazasında İşçi Ağır Yaralandı

İş Kazası Girne'de: İnşaat İskelesinde Çalışan İşçi Ağır Şekilde Yaralandı

Girne'de, 07.02.2024 tarihinde saat 14:30 civarında, devam etmekte olan bir inşaat alanında yaşanan acı bir olayda, iskele üzerinde çalışmakta olan Osman ŞEN (E-37), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4,20 metre yükseklikten zemine düşerek ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edilirken, ŞEN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi burada devam etmektedir.