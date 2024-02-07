  • BIST 8843.01
  • Altın 2004.204
  • Dolar 30.5831
  • Euro 32.9761
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

Girne'de Meydana Gelen İş Kazasında İşçi Ağır Yaralandı

» »
Yüksekten Düşen İşçi, Lefkoşa Hastanesinde Tedavi Altında: Soruşturma Sürüyor
Girne'de Meydana Gelen İş Kazasında İşçi Ağır Yaralandı

İş Kazası Girne'de: İnşaat İskelesinde Çalışan İşçi Ağır Şekilde Yaralandı

Girne'de, 07.02.2024 tarihinde saat 14:30 civarında, devam etmekte olan bir inşaat alanında yaşanan acı bir olayda, iskele üzerinde çalışmakta olan Osman ŞEN (E-37), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4,20 metre yükseklikten zemine düşerek ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edilirken, ŞEN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi burada devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de otopark sorunu ortadan kalkacak02 Şubat 2024 Cuma 13:14
  • Şenkul: Girne ve Kervansaray bölgelerinde otopark eksikliğini gidermek için çalışmalara başladık02 Şubat 2024 Cuma 10:17
  • Erdem Oskar hayatını kaybetti31 Ocak 2024 Çarşamba 16:13
  • Şenkul: Yoğun yağışlar toprak kaymalarını da beraberinde getirdi30 Ocak 2024 Salı 09:45
  • Döviz bürosunu soydu... Ercan'dan çıkış yaparken yakalandı29 Ocak 2024 Pazartesi 14:59
  • Girne-Tatlısu ana yolunda kaza29 Ocak 2024 Pazartesi 14:49
  • Genç yaşta ani ölüm... Evinde ölü olarak bulundu29 Ocak 2024 Pazartesi 14:45
  • Alkollü sürücü gece yarısı feci şekilde kaza yaptı29 Ocak 2024 Pazartesi 14:44
  • “Girne” belgeseli çekilecek25 Ocak 2024 Perşembe 16:29
  • Evinde misafir olarak kaldı, dövizlerini çaldı!24 Ocak 2024 Çarşamba 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti