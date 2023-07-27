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Girne'de Otelde Kokain Operasyonu, Kıbrıslı iş insanları ve sanatçılar var!

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Girne'de Otelde Kokain Operasyonu, Kıbrıslı iş insanları ve sanatçılar var!
Girne'de Otelde Kokain Operasyonu, Kıbrıslı iş insanları ve sanatçılar var!

Girne'de Otelde Kokain Operasyonu, Kıbrıslı iş insanları ve sanatçılar var!

Girne'deki bir otelde kokain alışverişi ve tasarrufu suçlamasıyla, aralarında Kıbrıslı sanatçı ve iş insanı da bulunan toplamda 7 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.Operasyon sonucunda aralarında sanatçı ve eğlence dünyasında işletmecilik yapan bazı isimler tutuklandı.

Operasyon sonucunda, Sami Otçuoğlu, Sevcan Dikçe, Murat Tabakoğlu, Yelena Çelik, Kader Mustafa, Kaan Tokgöz’ün gözaltına alınırken, partide uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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