Girne’de Streetball Turnuvası düzenlenecek

Akdeniz Spor Birliği’nin, Girne Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu iş birliğinde bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği, streetball turnuvası, 10- 12 Eylül tarihlerinde Girne Belediyesi Spor tesislerinde yapılacak.

Turnuvayla ilgili bugün Girne belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz, Girne Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenledikleri Street Ball Turnuvasının 3’üncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını vurgulayarak, amaçlarının özelde Girne’de, genelde ülkede basketbol sevgisini yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Organizasyonun, geçen yıl 90 takımın katılımıyla 3 günlük bir festival havasında geçtiğini anımsatan Deniz, kayıtların perşembeye kadar devam ettiğini ve bugüne kadar 40 takımın kayıt yaptırdığını ifade etti.

7 kategoride gerçekleşecek organizasyonda, ülke basketboluna çok önemli katkıları olan ve geçen yıl yaşamını kaybeden Kemal Hıfsıoğlu anısına da özel bir ödül verileceğini belirten Deniz, organizasyona katkı sağlayan sponsor olan herkese teşekkürlerini sundu.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyon olarak gençleri bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, komisyonun kurulduğu günden bu yana Girne Belediyesi ve Akdeniz Spor Birliğiyle sıkı bir iş birliği içinde olduğunu anlattı.

Covid 19 salgını nedeniyle, çocuklar, gençler ve ailelerinin, evlere kapandığını sosyal yaşamdan sportif kültürel etkinliklerden uzak kalarak internete daha da bağımlı hale geldiğini anımsatan Karaokçu, bu tür etkinliklerin daha da önem kazandığına vurgu yaptı.

Akdeniz Spor Birliği temsilcisi Özlem Ratip, de, organizasyonun Covid-19 önlemlerine uygun olarak gerçekleşeceğini dile getirerek, sporcular takımlar ve tüm katılımcılardan PCR, antijen testleri, aşı karneleri talep edileceğini, maske mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterileceğini anlattı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid- 19 salgını devam ederken, toplumun yeni normale adapte olması gerektiğine vurgu yaparak, bu noktada aşılanma, PCR ve antijen testlerinin daha da büyük önem kazandığını kaydetti.

Belediye, Başbakanlık Uyuşturucuyla mücadele Komisyonu ve Akdeniz Spor Birliği olarak, bu organizasyonun, sağlık açısından bir olumsuzluk yaratmadan tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Güngördü, organizasyona katılacak herkesin, organizasyon komitesinin kararlarına uygun hareket etmek zorunda olduğunu söyledi.

10 -12 Eylül tarihlerinde Girne Belediyesi spor tesislerinde yer alacak organizasyonun, bu yıl da bir şenlik havasında geçeceğine inanç belirten Güngördü, organizasyona katılacak herkesin bu yıl covid önlemleri konusunda çok daha hassas ve dikkatli davranması gerektiğine dikkat çekti.

Covid- 19 salgını nedeniyle, çocukların, gençlerin ve ailelerinin yaklaşık 18 aydır evde kaldığını, sosyal yaşamdan, kültürel sportif faaliyetlerden uzak kalarak, internete, akıllı telefonlara daha da bağımlı hale geldiğini hatırlatan Güngördü, bu tür etkinliklerle gençleri, çocukları bir nebze de olsa sokağa çıkarmanın önemli olduğunu söyledi.

Güngördü, 18 aylık süreçte, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Akdeniz Spor Birliği iş birliğinde, gençlerin, çocukların moral motivasyonunu arttıracak birçok etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Okulların açılmasının planlandığı bu dönemde, aşılanma, PCR ve antijen testlerinin daha da büyük bir önem kazandığını vurgulayan Güngördü, aşılı ve aşısız bireylerin Covid- 19 hastalığını geçirmeleri arasında büyük fark olduğunu söyledi.