Girne'de trafiğe bir can daha!

Girne’de 8 Aralık tarihinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Güzan hayatını kaybetti.
Kaza nasıl olmuştu?
Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, doğu istikametine doğru seyreden Hasan ÇAYLI (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet Güzan (E-85)'a çarpmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Güzan, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.
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