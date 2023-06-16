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Girne'de Trafik Kazası!

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Girne'de salon araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdur Rahman yaralandı...
Girne'de Trafik Kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün Ali Ceyhan (E-40) yönetimindeki JK 004 plakalı salon araç ile tarafında yeşil ışık yandığı için güney istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun batı kısmına dönüş yapması sonucunda yeşil ışık yandığı için kuzey istikametine doğru seyreden Abdur Rehman (E-37) yönetimindeki UB 527 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan UB 527 plakalı motosiklet sürücüsü Abdur Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi sevisinde müşahede altına alındı.

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