Girne'de Trafik Kazası: Öncelik Hakkı İhmaline Bağlı Motosiklet Kaza Yaptı

Girne'de Kaza Faciası: Öncelik Hakkı İhmaline Dayalı Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
11 Ocak 2024 tarihinde, saat 14:30 sularında Girne’de, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Begün KEÇEÇİ (K-44) yönetimindeki NR 496 plakalı salon araç, bir işyerinin bahçesinden öncelik hakkı tanımadan anayol konumundaki 19 Mayıs Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, anayol üzerinde kuzey istikametine seyreden Hassan ALI (E-28) yönetimindeki PD 593 plakalı motosikletin önünü tıkadı. Kazada, Hassan ALI'nin motosikleti sağ yan kısmı üzerine devrildi, sürücü ağır yaralandı.
Hassan ALI, kaza sonrası kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı
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