Girne'de Vintage & Antika Pazarı ile zamanda yolculuk yaşandı

Birbirinden özel antika parçanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Vintage & Antika Pazarı, açılışından itibaren yoğun bir ilgi gördü.

Vintage & Antika pazarında, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarımızda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünü bir arada görme şansı yakalayan ziyaretçiler, birbirinden güzel müzikleri ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, efemera, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunuldu.

Herkesin keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte, Hüseyin Altan ile Çağın Dostel’in gitar/obua dinletisi ve DJ Hass-e’nin nostaljik plaklardan Türkçe - İngilizce müzik dinletisi yer aldı. Kahve ve atıştırmalıkların da yer aldığı stantlar gün boyu hizmet verdi.