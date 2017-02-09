 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİşte referandum tarihi!

Girne’de vizyon toplantısı gerçekleştirildi

» »
Girne’de vizyon toplantısı gerçekleştirildi
Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu

Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu

 

Girne ve Çatalköy Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan ve geçen ay kamuoyunun bilgisine sunulan Girne-Çatalköy İmar Planı'na yönelik mevcut durum raporlarının ardından bugün (9 Şubat 2017) Girne’de vizyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Şehir Planlama Dairesi müdürü Türkmen Yiğitcan hazır bulundu. Toplantıya yaklaşık 35 devlet kurumu ve 45 sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı. Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu.

 

Güngördü:Üzerimizde siyasi baskı yok

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmasında, Girne kentinde; konut, otel, üniversite ve yurt yatırımlarından dolayı kentte yoğun bir yapılaşma olduğuna dikkat çekti. Nidai Güngördü, kentte kat sayılarının artırılması nüfusun da arttığını belirterek, altyapı, yeşil alan ve trafikte sıkınıtılar yaşandığına işaret etti. Güngördü, Temmuz 2014’te göreve geldikten sona yaşanan sıkıntıları çözmek için Girne İmar Planı’nı gündeme getirdiklerini ve girişimlere başladıklarını ifade etti. Girne kentinin komşusu olan Çatalköy’de de yoğun bir yapılaşma olduğunu  aktaran Güngördü, bu nedenle İmar Planı konusunda Çatalköy Belediyesi’yle ortak hareket ettiklerini dile getirdi. Üzerilerinde herhangi bir siyasi baskı olmadığını anlatan Güngördü; Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi’nden oluşan Birleşik Kurulda oylama yapılacağını ve kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Girne-Çatalköy İmar Planı'nın yürürlüğe gireceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dikmen'de hırsızlık04 Şubat 2017 Cumartesi 09:31
  • Esentepe uyuşturucu baskını,3 tutuklama04 Şubat 2017 Cumartesi 09:19
  • "Girne esnafı, turizmden beklediği payı alamıyor"03 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Girne’de alkollü içki satış ruhsatları yenilenecek01 Şubat 2017 Çarşamba 15:02
  • Şişede durduğu gibi durmadı!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:07
  • Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor01 Şubat 2017 Çarşamba 13:06
  • Girne’de eski trafo binası sanat galerisine dönüştürülüyor31 Ocak 2017 Salı 12:18
  • Grev sonlandırılıyor!31 Ocak 2017 Salı 11:45
  • Girne Belediyesi, Beylikdüzü Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu30 Ocak 2017 Pazartesi 17:24
  • Girne İnisiyatifi’nden Anafartalar İnisiyatifi’ne destek30 Ocak 2017 Pazartesi 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti