Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu

Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu

Girne ve Çatalköy Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan ve geçen ay kamuoyunun bilgisine sunulan Girne-Çatalköy İmar Planı'na yönelik mevcut durum raporlarının ardından bugün (9 Şubat 2017) Girne’de vizyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Şehir Planlama Dairesi müdürü Türkmen Yiğitcan hazır bulundu. Toplantıya yaklaşık 35 devlet kurumu ve 45 sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı. Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu.

Güngördü:Üzerimizde siyasi baskı yok

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmasında, Girne kentinde; konut, otel, üniversite ve yurt yatırımlarından dolayı kentte yoğun bir yapılaşma olduğuna dikkat çekti. Nidai Güngördü, kentte kat sayılarının artırılması nüfusun da arttığını belirterek, altyapı, yeşil alan ve trafikte sıkınıtılar yaşandığına işaret etti. Güngördü, Temmuz 2014’te göreve geldikten sona yaşanan sıkıntıları çözmek için Girne İmar Planı’nı gündeme getirdiklerini ve girişimlere başladıklarını ifade etti. Girne kentinin komşusu olan Çatalköy’de de yoğun bir yapılaşma olduğunu aktaran Güngördü, bu nedenle İmar Planı konusunda Çatalköy Belediyesi’yle ortak hareket ettiklerini dile getirdi. Üzerilerinde herhangi bir siyasi baskı olmadığını anlatan Güngördü; Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi’nden oluşan Birleşik Kurulda oylama yapılacağını ve kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Girne-Çatalköy İmar Planı'nın yürürlüğe gireceğini kaydetti.