Girne'de Yapay Zeka Operasyonu: Uyuşturucu Bulunan İkametlere Baskın

Girne'de Yapılan Yapay Zeka Operasyonunda Uyuşturucu İle İlgili Tutuklamalar

Girne'de, 06.02.2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka Operasyonu kapsamında yaşanan gelişme, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen V.A.(E-21) ve P.R.(E-23)'nin 08.02.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmasıyla devam ediyor.

Operasyon kapsamında şahısların Girne'deki ikametgahlarında yapılan aramalarda ise, yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 5 gram ağırlığında Mefhetron ve yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan maddeler tespit edildi. Ayrıca, içerisinde hintkeneviri bulunduğuna inanılan yaklaşık 30 gram ağırlığında sıvı yağ, yaklaşık 50 gram ağırlığında sabun, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet pul, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, macun, mantar ve 2 adet metal öğütücü ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

V.A. ve P.R. isimli şahıslar tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.