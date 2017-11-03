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Girne'deki yağmur maddi hasara yol açtı

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Girne'deki yağmur maddi hasara yol açtı
Girne bölgesinde yağan şiddetli yağmur adeta sele dönüştü. Bir çok binayı su basmasının yanında, bir vatandaşın motoru da suya gömüldü.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan vatandaş, arkadaşının sulara gömülmüş haldeki motorunu ve bir dondurma buzluğunu görüntüledi. 

Girne bölgesinde şiddetle yağan yağmur sonucu bir çok haneyi su baştı. Belediye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu maddi hasar en alt seviyede tutulmaya çalışılıyor.  

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı kişilerin arabalarında mahsur kaldığını ve işlerine gidemediğini belirti. 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın evinin de şiddetli yağıştan etkilendiğini söyleyen Göngördü, ekiplerin olaya müdahale ettiğine vurgu yaptı.

Sosyal Medyada paylaşılan diğer 'yağmur' görüntüleri için tıklayınız... 

 

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