Girne'den iki acı haber geldi. 

Her iki acı kayıpla ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul taziyelerini paylaştı

Nesrin Hassoy Caferoğlu ve Haluk Kurtdemir hayatını kaybetti.

Nesrin Hassoy Caferoğlu’nun cenazesi 21 Temmuz cuma ikindi namazında Karaoğlanoğlu mezarlığında, Haluk Kurtdemir’in cenazesi ise yine 21 Temmuz Cuma ikindi namazına müteakip Ozanköy mezarlığına defnedilecek.

Her iki acı kayıpla ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul taziyelerini paylaştı

Girne Belediyesi olarak dün ve bugün 2 acı haber ile sarsıldık.

Bugün sabah, Belediye Başkanı olduğum günden beri en çok mesai yaptığım kişilerden ve bugüne kadar tanıdığım en çalışkan insanlardan biri olan Yavuz Caferoğlu kardeşimin annesini kaybettiğimiz haberini alırken,

Dün akşam saatlerinde ise hem belediye çalışanımız hem de neredeyse çocukluğundan beri parti içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz Anıl Kurtdemirimizin babasının vefat haberini almıştık.

Merhum ve merhumeye Allahtan rahmet dilerken,

Başta yakınlarını kaybeden mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm yakınlarına baş sağlığı dilerim.