GMB ve İTÜ Deprem Önlemleri İçin Omuz Omuza

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ile İTÜ Genel Sekreteri Dursun Koç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ve taziye ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Kınacı ve Koç’un Gazimağusa Belediyesi Başkanlık Ofisi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, ülke gündemi olan deprem ve depremden önce alınabilecek önlemler konuşuldu. Ziyarette, Gazimağusa Belediyesi ve İTÜ’nün tedbirlerle ilgili işbirliği içerisinde yürütebileceği çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Yapı denetimi ve deprem öncesi tedbir konusunda İTÜ ve GMB’nin işbirliği yapabilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile KKTC halkının özelde Gazimağusa ile birlikte, genelde ise Türkiye ve Suriye ile ortak bir acı hissettiğini ifade etti. Başkan Uluçay, deprem tehlikesinin ülkemiz için de gündeme geldiği andan itibaren özellikle eğitim kurumları ile ilgili ailelerin endişe duyarak çocuklarını okula göndermek istemediğini ifade etti. Başkan Uluçay, eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu ancak Gazimağusa Belediyesi’nin belediyecilik anlayışının sorumlu bulunduğu alandaki halkın her türlü sorunu ile ilgilenmek, yetkileri içerisinde sorunu çözmek, yetkisi dışında kalan sorunların çözümünün takipçisi olmak olduğuna vurgu yaptı. Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin uzun bir süre aksadığını ifade eden Uluçay, deprem önlemlerinin yanı sıra, yapısından dolayı endişe duyulan İTÜ yerleşkesi karşısındaki Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitiminin devam edebilmesi için İTÜ ile işbirliği içerisinde çözümler üretme temennisinde olduğunu belirtti.